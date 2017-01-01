Супруг Елизаветы II госпитализирован

Принц Филипп попал в больницу в качестве мер предосторожности после простуды. Там он пробудет пару дней.

Он госпитализирован из Норфолка, где королевская семья отмечает Рождество royalty.com

Герцог Эдинбургский принц Филипп, муж королевы Великобритании Елизаветы II был госпитализирован в одну из больниц Лондона. Об этом сообщили в Букингемском дворце, пишет BBC.

98-летний герцог был доставлен в медучреждение по совету лечащего врача в качестве мер предосторожности. У него была простуда.

До этого принц Филипп находился в графстве Норфолк, где члены королевской семьи традиционно встречают Рождество. Его госпитализировали в день, когда туда прибыла его супруга королева Елизавета.

Отмечается, что герцог пробудет в больнице несколько дней.

Напомним, что бывший шеф-повар Елизаветы II рассказал, что Виндзоры едят на Рождество.

Также Korrespondent.net писал, что принц Филипп решил отказаться от водительских прав после того, как попал в серьезное ДТП, сбив женщину.



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