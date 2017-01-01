В Японии сел самолет с загоревшимся двигателем

Boeing-767 вернулся в аэропорт Фукуока спустя час после взлета из-за возгорания в правом двигателе.

В Сети появилось видео вынужденной посадки самолета Boeing-767 японской авиакомпании ANA (All Nippon Airways) в аэропорту вылета. Ролик обнародовал канал Nippon TV News 24 Japan в YouTube.

Лайнер вылетел рейсом 246 из аэропорта города Фукуока в аэропорт Ханэда в Токио. Из-за возгорания в правом двигателе вернулся в аэропорт Фукуока спустя час после взлета.

На борту находились 270 пассажиров и восемь членов экипажа. Они не пострадали.

Напомним, 4 октября под Львовом аварийно сел транспортный самолет Ан-12. Погибли пять человек и еще трое пострадали.

Также сообщалось, что в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха при посадке загорелось шасси у украинского самолета авиакомпании SkyUp.

Самолет с премьером Болгарии экстренно сел из-за поломки

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet