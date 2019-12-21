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Опубликовано видео, как в России толпа подростков избивала полицейских

Комментариев: 1
Толпа подростков избила двух сотрудников полиции в Апатитах Мурманской области.
Школьники в Мурманской области избили полицейских
Школьники в Мурманской области избили полицейских
скриншот

В Апатитах Мурманской области группа подростков избила двух сотрудников полиции. Об этом сообщают российские СМИ. 

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Драка  произошла возле местного дома культуры, где у школьников была дискотека.

После окончания вечеринки, школьники продолжили веселье на улице возле здания. Подростки шумели и пили алкогольные напитки. Сотрудники дома культуры вызвали полицию. Прибывшие сотрудники полиции потребовали у молодежи разойтись по домам. В ответ подростки толпой напали и начали избивать полицейских.

На место прибыло подкрепление и все малолетние хулиганы были задержаны.

Сообщается, что одного из пострадавших полицейских обнаружено подозрение на сотрясение мозга, у второго – ушиб скулы. 

Опубликовано видео, как в России толпа подростков избива...
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Напомним, россиянин пытался заехать в Украину по фейковому паспорту за $500.

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Теги: Россия, драка, Мурманская область, полиция, школьники
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Комментариев (1)
xapi3mat    21.12.2019, 18:15
Оценка:  0
xapi3mat
ну есть оказывается на рф вменяемая молодежь!
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