Опубликовано видео, как в России толпа подростков избивала полицейских

Толпа подростков избила двух сотрудников полиции в Апатитах Мурманской области.

В Апатитах Мурманской области группа подростков избила двух сотрудников полиции. Об этом сообщают российские СМИ.

Читай также: Нападение на здание ФСБ в Москве: все, что известно о стрелке

Драка произошла возле местного дома культуры, где у школьников была дискотека.



После окончания вечеринки, школьники продолжили веселье на улице возле здания. Подростки шумели и пили алкогольные напитки. Сотрудники дома культуры вызвали полицию. Прибывшие сотрудники полиции потребовали у молодежи разойтись по домам. В ответ подростки толпой напали и начали избивать полицейских.



На место прибыло подкрепление и все малолетние хулиганы были задержаны.



Сообщается, что одного из пострадавших полицейских обнаружено подозрение на сотрясение мозга, у второго – ушиб скулы.

Опубликовано видео, как в России толпа подростков избива... 0:00 / 00:40



Напомним, россиянин пытался заехать в Украину по фейковому паспорту за $500.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.