Космические войска возглавит генерал ВВС США Джон Рэймонд.

Президент США Дональд Трамп официально объявил о создании Космических войск. Об этом он заявил в ходе Церемонии подписания военного бюджета на 2020 год, сообщает BBC.

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Сообщается, что Космические войска возглавит генерал военно-воздушных сил США Джон Рэймонд.



“На фоне серьезных угроз нашей национальной безопасности, американское превосходство в космосе абсолютно необходимо...Мы лидируем, но недостаточно, но очень скоро мы будем лидировать..Космические силы помогут нам сдерживать агрессию и контролировать высшую точку“, - цитирует Трампа BBC.



Космические войска получат изначальное финансирование в размере 40 миллионов долларов в течении первого года.



Напомним, Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США.

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