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В Пакистане казнят преподавателя за богохульство

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К смертной казни преподавателя университета приговорил суд, но защита подсудимого надеется на апелляцию.
В Пакистане преподавателя университета приговорили к смертной казни за богохульство
В Пакистане преподавателя университета приговорили к смертной казни за богохульство
sud.ua

В городе Мултан в Пакистане суд приговорил Джунаида Хафиза, работающего преподавателем в университете, к смерти по обвинению в богохульстве. Об этом сообщает Al Jazeera в субботу, 21 декабря.

Другим приговором Хафиза приговорили к пожизненному заключению и денежному штрафу на сумму 500 тысяч пакистанских рупий (около 75 тысяч гривен). Постановления суда еще можно обжаловать, поэтому адвокат осужденного заявил, что подаст апелляцию. Защита Хафиза назвала приговор "крайне суровым".

Хафиз был арестован в марте 2013 года за "унизительные комментарии" о пророке Магомете, которые преподаватель якобы публиковал в социальной сети Facebook. С 2014 года он находился в одиночной камере. Адвокат, который сначала защищал Хафиза, получал угрозы, а в мае 2014 года его убили в его же адвокатской конторе.

Напомним, что ранее в Пакистане суд приговорил к казни бывшего президента. Первеза Мушаррафа обвинили в приостановлении действия конституции и введении чрезвычайного положения в 2007 году.

Также сообщалось, что суд приговорил к смертной казни 16 человек за сожжение студентки заживо. Страшная участь настигла девушку после ее жалобы в полицию о сексуальных домогательствах директора.

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Теги: Пакистан, суд, смертная казнь, богохульство
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Источник: korrespondent.net

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