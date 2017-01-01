Джоан Роулинг обвинили в ненависти к трансгендерам

Писательница подверглась критике из-за поддержки женщины, которую уволили из-за высказываний о трансгендерах.



Автора серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг обвинили в трансфобии, пишет

Автора серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг обвинили в трансфобии, пишет The Guardian

На своей странице в Twitter писательница разместила сообщение, в котором встала на защиту бывшей сотрудницы лондонского Центра глобального развития Майи Форстетер, которая была уволена за ряд высказываний, в том числе о невозможности мужчин становиться женщинами.



"Одевайся как хочешь. Называй себя как хочешь. Спи со взрослыми, которые выразили согласие. Живи лучшей жизнью в мире и безопасности. Но увольнять женщин за то, что они заявляют, что пол – это реальность?" – прокомментировала ситуацию Роулинг.







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Ранее сообщалось, что Джоан Роулинг Американская организация в поддержку ЛГБТ-сообществ Кампания за права человека ополчилась на писательницу, а глава организации призвал Роулинг извиниться и обвинил ее в "пропаганде вредоносного фундаментализма".Ранее сообщалось, что Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем в мире в 2019 году по версии Forbes.

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