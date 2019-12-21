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Пять человек погибли в Лас-Вегасе при пожаре в мотеле

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Пожар в мотеле Alpine Motel Apartments в Лас-Вегасе унесло жизни пяти человек, пострадали еще 13 человек.
В мотеле в Лас-Вегасе произошел пожар
В мотеле в Лас-Вегасе произошел пожар
twitter.com/LasVegasFD


В результате пожара в мотеле в Лас-Вегасе (штат Невада) погибли по меньшей мере пять человек, еще 13 пострадали, сообщает местная пожарная служба в Twitter в субботу, 21 декабря.

Пожар начался ночью в трехэтажном здании отеля. Отмечается, что некоторые люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись.

23 человека числятся пропавшими без вести, 13 пострадали и пять человек погибли.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, в результате пожара в колледже Одессы погибли 16 человек. Шесть тел до сих пор неопознанны. Еще 30 человек пострадали.

В зданиях ГСЧС в Одессе и области прошли обыски в связи с пожаром в колледже. По данным СБУ, сотрудники ГСЧС пытались скрыть от правоохранителей разрешительные документы на эксплуатацию здания колледжа.

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Теги: фото, пожар, жертвы, отель, Лас-Вегас
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Источник: korrespondent.net

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