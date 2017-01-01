Президент Бразилии рассказал, обнаружили ли у него рак
Бразильский лидер Жаир Болсонару рассказал, что врачи не нашли у него рака кожи.
Ранее заявивший, что у него возможный рак кожи, президент Бразилии Жаир Болсонару провел обследование и рассказал о выводе врачей, сообщает Efe в субботу 21 декабря.
По словам бразильского лидера, рака кожи у него нет. Специалисты провели биопсию удаленных родинок на лице и ухе политика, и она ничего не показала.
"Если бы это и был рак, ну, и в чем проблема? Я бы сказал, если нужно отрезать ухо, отрезайте", – отметил Болсонару.
Президент Бразилии отметил, что даже, если бы у него была онкология, то он бы с ней боролся и не опускал руки.
Напомним, в прошлом году злокачественная опухоль молочной железы была обнаружена у супруги президента Сирии.
Напомним, в прошлом году злокачественная опухоль молочной железы была обнаружена у супруги президента Сирии.
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