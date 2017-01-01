Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Президент Бразилии рассказал, обнаружили ли у него рак

Комментариев: 0
Бразильский лидер Жаир Болсонару рассказал, что врачи не нашли у него рака кожи.
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Getty Images

Ранее заявивший, что у него возможный рак кожи, президент Бразилии Жаир Болсонару провел обследование и рассказал о выводе врачей, сообщает Efe в субботу 21 декабря.
 
По словам бразильского лидера, рака кожи у него нет. Специалисты провели биопсию удаленных родинок на лице и ухе политика, и она ничего не показала.
 
"Если бы это и был рак, ну, и в чем проблема? Я бы сказал, если нужно отрезать ухо, отрезайте", – отметил Болсонару.
 
Президент Бразилии отметил, что даже, если бы у него была онкология, то он бы с ней боролся и не опускал руки.

Напомним, в прошлом году злокачественная опухоль молочной железы была обнаружена у супруги президента Сирии

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: рак, президент, Бразилия, онкология
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь