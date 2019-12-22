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Макрон назвал большую ошибку Франции

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Большой ошибкой Франции была приверженность знаменам колониализма, считает Эммануэль Макрон.
Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что большой ошибкой страны был колониализм.
 
Французский лидер отметил, что часто о стране говорят, что Франция размышляет о мире в категориях гегемонии и она привержена знаменам колониализма.
 
"Но он был большой ошибкой, ошибкой республики", - заявил Макрон и выразил надежду, что в общей истории будет открыта новая страница.

Глава Amazon предложил план по колонизации земной орбиты

Напомним, ранее Каталония извинилась перед Мексикой за колонизацию.

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Теги: Франция, колониализм, Эммануэль Макрон
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Источник: ТАСС

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Комментариев (2)
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Martian_bite    22.12.2019, 01:25
Оценка:  +2
Martian_bite
Колонии стали обузой и слабым местом.
Martian_bite    22.12.2019, 01:30
Оценка:  +3
Martian_bite
В современном мире лучше иметь дружественные или доверительные отношения, или даже вообще никаких, чем авантюрные в духе колониализма.
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