Макрон назвал большую ошибку Франции

Большой ошибкой Франции была приверженность знаменам колониализма, считает Эммануэль Макрон.



Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что большой ошибкой страны был колониализм.

Французский лидер отметил, что часто о стране говорят, что Франция размышляет о мире в категориях гегемонии и она привержена знаменам колониализма.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet