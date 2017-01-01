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В Берлине предотвратили теракт на рождественской ярмарке

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Правоохранители нашли на рынке в центре Берлина подозрительный предмет, предположительно, самодельное взрывное устройство.
На рождественской рынке в Берлине мог произойти теракт
На рождественской рынке в Берлине мог произойти теракт

В Германии предотвратили теракт на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в центре Берлина, сообщает Bild со ссылкой на источники в полиции.
 
Отмечается, что правоохранители заметили на рынке двоих подозрительных мужчин. При проверке документов выяснилось, что они являются сирийцами, один из них имел подтвержденные контакты с террористической группировкой "Исламское государство".
 
В отношении другого мужчины США выдали международный ордер на арест за незаконное обращение с взрывчатыми веществами.
 
Силовики также нашли подозрительный предмет, который могли оставить мужчины. Предположительно, это может быть самодельное взрывное устройство. Подозреваемые задержаны.


Ранее сообщалось, что власти Австрии заявили о предотвращении теракта в Вене.

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Теги: теракт, Германия, Берлин, Ярмарка
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Источник: korrespondent.net

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