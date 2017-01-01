В Берлине предотвратили теракт на рождественской ярмарке

Правоохранители нашли на рынке в центре Берлина подозрительный предмет, предположительно, самодельное взрывное устройство.

На рождественской рынке в Берлине мог произойти теракт



В Германии предотвратили теракт на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в центре Берлина, сообщает

В Германии предотвратили теракт на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в центре Берлина, сообщает Bild со ссылкой на источники в полиции.

Отмечается, что правоохранители заметили на рынке двоих подозрительных мужчин. При проверке документов выяснилось, что они являются сирийцами, один из них имел подтвержденные контакты с террористической группировкой "Исламское государство".



В отношении другого мужчины США выдали международный ордер на арест за незаконное обращение с взрывчатыми веществами.



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