В Берлине предотвратили теракт на рождественской ярмарке
Правоохранители нашли на рынке в центре Берлина подозрительный предмет, предположительно, самодельное взрывное устройство.
В Германии предотвратили теракт на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в центре Берлина, сообщает Bild со ссылкой на источники в полиции.
Отмечается, что правоохранители заметили на рынке двоих подозрительных мужчин. При проверке документов выяснилось, что они являются сирийцами, один из них имел подтвержденные контакты с террористической группировкой "Исламское государство".
В отношении другого мужчины США выдали международный ордер на арест за незаконное обращение с взрывчатыми веществами.
Силовики также нашли подозрительный предмет, который могли оставить мужчины. Предположительно, это может быть самодельное взрывное устройство. Подозреваемые задержаны.
Ранее сообщалось, что власти Австрии заявили о предотвращении теракта в Вене.
Ранее сообщалось, что власти Австрии заявили о предотвращении теракта в Вене.
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