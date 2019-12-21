Легкомоторный самолет рухнул в озеро в США
Легкомоторный самолет Piper PA-28 упал в озеро в Массачусетсе, пострадал один человек.
В американском штате Массачусетс потерпел крушение легкомоторный самолет Piper PA-28. Воздушное судно упало в озеро, сообщает телеканал CBS.
В результате инцидента пострадал 55-летний пилот самолета, он госпитализирован. Кроме пилота никого в момент аварии на борту не было.
Водолаз подняли самолет со дна озера. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в окрестностях Нового Орлеана разбился двухместный легкомоторный самолет. В результате происшествия погибли два человека.
Ранее сообщалось, что в окрестностях Нового Орлеана разбился двухместный легкомоторный самолет. В результате происшествия погибли два человека.
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