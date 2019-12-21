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Легкомоторный самолет рухнул в озеро в США

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Легкомоторный самолет Piper PA-28 упал в озеро в Массачусетсе, пострадал один человек.
Легкомоторный самолет упал в озеро
Легкомоторный самолет упал в озеро
CBS

В американском штате Массачусетс потерпел крушение легкомоторный самолет Piper PA-28. Воздушное судно упало в озеро, сообщает телеканал CBS.
 
В результате инцидента пострадал 55-летний пилот самолета, он госпитализирован. Кроме пилота никого в момент аварии на борту не было.  
 
Водолаз подняли самолет со дна озера. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в окрестностях Нового Орлеана разбился двухместный легкомоторный самолет. В результате происшествия погибли два человека.
 

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Теги: США, самолет, озеро, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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