Легкомоторный самолет рухнул в озеро в США

Легкомоторный самолет Piper PA-28 упал в озеро в Массачусетсе, пострадал один человек.



В американском штате Массачусетс потерпел крушение легкомоторный самолет Piper PA-28. Воздушное судно упало в озеро, сообщает телеканал

В американском штате Массачусетс потерпел крушение легкомоторный самолет Piper PA-28. Воздушное судно упало в озеро, сообщает телеканал CBS

В результате инцидента пострадал 55-летний пилот самолета, он госпитализирован. Кроме пилота никого в момент аварии на борту не было.







Ранее сообщалось, что в окрестностях Нового Орлеана

Водолаз подняли самолет со дна озера. Выясняются обстоятельства произошедшего.Ранее сообщалось, что в окрестностях Нового Орлеана разбился двухместный легкомоторный самолет . В результате происшествия погибли два человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet