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В тюрьме Гондураса в столкновениях погибли 18 человек

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Драка произошла между враждующими группировками заключенных, которые находились в тюрьме городе Тела.
В тюрьме Гондураса произошли столкновения
В тюрьме Гондураса произошли столкновения

В тюрьме Гондураса между враждующими группировками заключенных произошла драка, в результате погибли около 18 человек, передает Reuters.

В учреждении отметили, что эта одна из самых ужасных вспышек насилия в тюрьме.
 
"По меньшей мере, 18 заключенных были убиты и 16 ранены", - заявил представитель тюрьсы.
 
Силы безопасности вошли в тюрьму для пресечения насилия и установления порядка.

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Напомним, ранее в тюрьме Панамы произошла стрельба, в результате 12 человек погибли, еще 13 получили ранения.

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Теги: тюрьма, Гондурас, драка, заключенные
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Источник: korrespondent.net

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