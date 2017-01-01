В тюрьме Гондураса в столкновениях погибли 18 человек

Драка произошла между враждующими группировками заключенных, которые находились в тюрьме городе Тела.



В тюрьме Гондураса между враждующими группировками заключенных произошла драка, в результате погибли около 18 человек, передает В тюрьме Гондураса между враждующими группировками заключенных произошла драка, в результате погибли около 18 человек, передает Reuters



В учреждении отметили, что эта одна из самых ужасных вспышек насилия в тюрьме.

"По меньшей мере, 18 заключенных были убиты и 16 ранены", - заявил представитель тюрьсы.

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