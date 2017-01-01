В тюрьме Гондураса в столкновениях погибли 18 человек
Драка произошла между враждующими группировками заключенных, которые находились в тюрьме городе Тела.
В тюрьме Гондураса между враждующими группировками заключенных произошла драка, в результате погибли около 18 человек, передает Reuters.
В учреждении отметили, что эта одна из самых ужасных вспышек насилия в тюрьме.
"По меньшей мере, 18 заключенных были убиты и 16 ранены", - заявил представитель тюрьсы.
Силы безопасности вошли в тюрьму для пресечения насилия и установления порядка.
Бунт в СИЗО Кропивницкого: 25 пострадавших
Напомним, ранее в тюрьме Панамы произошла стрельба, в результате 12 человек погибли, еще 13 получили ранения.
Бунт в СИЗО Кропивницкого: 25 пострадавших
Напомним, ранее в тюрьме Панамы произошла стрельба, в результате 12 человек погибли, еще 13 получили ранения.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент