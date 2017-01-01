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Трамп обвинил демократов в нарушении конституции США

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Американский президент считает, что демократы нарушают конституцию, затягивая процедуру импичмента.
В США объявили импичмент Трампу
В США объявили импичмент Трампу
Getty Images


Демократическая партия США, затягивая процедуру импичмента, нарушает конституцию. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

"Они (демократы – ред.) нарушают Конституцию", – сказал глава Белого дом, при этом он не уточнил, в чем конкретно заключается нарушение.

Трамп также в очередной раз назвал "несправедливыми"итоги голосования в Палате представителей.

Напомним, ранее за импичмент проголосовала Палата представителей США. Теперь голосование должно состояться в Сенате, где у республиканцев – большинство.

Президента США официально обвинили по двум статьям в рамках импичмента: в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.

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Теги: Импичмент Президента, США, Дональд Трамп, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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