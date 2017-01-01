Трамп обвинил демократов в нарушении конституции США

Американский президент считает, что демократы нарушают конституцию, затягивая процедуру импичмента.



Демократическая партия США, затягивая процедуру импичмента, нарушает конституцию. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

"Они (демократы – ред.) нарушают Конституцию", – сказал глава Белого дом, при этом он не уточнил, в чем конкретно заключается нарушение.

Трамп также в очередной раз назвал "несправедливыми"итоги голосования в Палате представителей.

Напомним, ранее за импичмент проголосовала Палата представителей США. Теперь голосование должно состояться в Сенате, где у республиканцев – большинство.

Президента США официально обвинили по двум статьям в рамках импичмента: в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.

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