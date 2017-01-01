Трамп обвинил демократов в нарушении конституции США
Демократическая партия США, затягивая процедуру импичмента, нарушает конституцию. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.
"Они (демократы – ред.) нарушают Конституцию", – сказал глава Белого дом, при этом он не уточнил, в чем конкретно заключается нарушение.
Трамп также в очередной раз назвал "несправедливыми"итоги голосования в Палате представителей.
Напомним, ранее за импичмент проголосовала Палата представителей США. Теперь голосование должно состояться в Сенате, где у республиканцев – большинство.
Президента США официально обвинили по двум статьям в рамках импичмента: в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
Поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.
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