Борис Джонсон угостил военных обедом в Эстонии

На военной базе в городе Тапа базируется крупнейший военный контингент Великобритании в Европе.

Премьер-министр Великобритании посетил базу НАТО в городе Тапа в Эстонии, где лично угощал рождественским обедом военных. Об этом накануне сообщило BBC.

"Борис Джонсон подавал рождественский обед британским военным во время посещения миссии НАТО в Эстонии", – говорится в сообщении.

На военной базе Тапа Джонсон пожелал военным счастливого Рождества. 850 британских военных, базирующихся там, представляют крупнейший контингент Великобритании в Европе.

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"То, что вы делаете, невероятно важно, потому что вы обеспечиваете, чтобы все в нашей стране могли праздновать Рождество в спокойствии и безопасности, – это то, ради чего вы здесь. То, что вы делаете, – доказательство того, что НАТО работает и что НАТО является альянсом, миссии которого ответственно выполняет наша страна", – подчеркнул Джонсон.

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Ранее глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия представляет реальную угрозу для НАТО. По его мнению, Россия тестирует решимость альянса, используя ситуацию в Украине.

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