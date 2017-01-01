Стрельба на вечеринке в США: ранены 13 человек

В одном из частных домов Чикаго ранения получили 13 человек, четверо находятся в критическом состоянии.

В США произошла стрельба на домашней вечеринке в Чикаго, в результате чего пострадали 13 человек. Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщается, стрельба возникла из-за спора на домашней вечеринке, устроенной в южной части Чикаго. В результате стрельбы по меньшей мере 13 человек получили огнестрельные ранения, четверо из них в критическом состоянии. Возраст пострадавших от 16 до 48 лет.

Отмечается, что сейчас правоохранители допрашивают двух мужчин. Одного из них задержали с оружием, другой получил ранение. Также в полиции заявили об изъятом пистолете.

Ранее сообщалось, что в Техасе возле ТЦ произошла стрельба, есть пострадавшие. В результате стрельбы возле ТЦ пострадали четыре человека. Очевидцы сообщили, что нападавших было трое.

Напомним, в результате стрельбы в казино в городе Грейт-Фолс, штат Монтана, США, погибли три человека.

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