В США в масштабной аварии столкнулись 40 авто

ДТП закрыло обе стороны автомагистрали между штатами. Полиция заявила, что авария произошла из-за тумана и льда.

В восточной Вирджинии из-за тумана и льда от 35 до 45 машин попали в дорожно-транспортное происшествие вследствие цепной реакции. Об этом сообщает CNN.

Столпотворение автомобилей произошло в 50 милях к востоку от Ричмонда закрыло обе стороны автомагистрали между штатами.

Полиция штата заявила, что массовая авария произошла из-за тумана и льда. Правоохранители пока не сообщили о количестве пострадавших, но отметили, что люди получили травмы разной степени тяжести, в том числе и угрожающие жизни.

Ранее сообщалось, что масштабная авария на гонках в США попала на видео. От многочисленных столкновений на трассе появились искры и задымление.

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