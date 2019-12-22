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В Ницце эвакуировали ярмарку из-за неудачной шутки

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Мужчина на выходе с ярмарки шепнул полицейскому, что собирается купить бомбу. Из-за своеобразного юмора он предстанет перед судом.
Полиция на ярмарке в Ницце (архивное фото)
Полиция на ярмарке в Ницце (архивное фото)
 
В Ницце эвакуировали около 3,5 тысячи посетителей рождественской ярмарки  из-за неудачной шутки местного жителя. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщила газета Le Figaro.
 
Отмечается, что один из посетителей на выходе с ярмарки шепнул стражу порядка, что собирается купить бомбу.
 
Полицейский, следуя инструкции, немедленно дал команду эвакуировать людей.
 
Шутника возрастом около 50 лет вскоре задержали в одном из расположенных неподалеку магазинов. Он пришел на ярмарку с дочкой и сожительницей, которая подтвердила, что мужчина любит подобного рода неуместные шутки. Теперь нарушителю предстоит предстать перед судом.
 
После двухчасового перерыва ярмарка возобновила работу.
 
В Ницце на месте проведения ярмарки действуют повышенные меры безопасности, чтобы свести к нулю риск терактов. В частности, на входе все посетители проходят через металлодетекторы. 
 
 
Ранее командование вооруженных сил США извинилось за неудачную шутку в Twitter, в которой намекнуло, что сбросит бомбу на Таймс-сквер.

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Теги: бомба, Франция, Ярмарка, шутка, Ницца
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Источник: korrespondent.net

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