Боливия вошла в состав Группы Лимы
Власти страны намерены внести вклад в достижение демократического решения кризиса в Венесуэле.
Временное правительство Боливии решило присоединиться к Группе Лимы для помощи в урегулировании венесуэльского кризиса. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщил МИД республики.
"Министерство иностранных дел Боливии сообщает о вступлении в Группу Лимы. Таким образом Боливия внесет вклад в нахождение мирного, демократического и конституционного разрешения кризиса в Венесуэле", - говорится в сообщении ведомства.
Группа Лимы была сформирована 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Чили) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе президента Николаса Мадуро без проведения референдума.
Позже к группе присоединились Гайана и Сент-Люсия.
Боливия не была членом данной организации. Экс-президент страны Эво Моралес часто выступал в поддержку Мадуро.
Напомним, после того, как под давлением общественности и военных Моралес ушел с поста, временным президентом Боливии стала вице-спикер Палаты сенаторов парламента Жанин Аньес.
Как сообщал Корреспондент.net, в конце января в Венесуэле начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. На фоне беспорядков лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
В качестве легитимного главы государства Гуайдо признали США, участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.
В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент