Берлин убежден, что Nord Stream 2 достроят - СМИ

Правительство ФРГ "твердо рассчитывает", что несмотря на американские санкции, проект газопровода будет завершен.

Власти Германии рассчитывает на то, что проект Северный поток-2 будет завершен, несмотря на санкции США. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщила газета S"uddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в правительстве.

"Позиция правительства по отношению к этому проекту не изменилась", - подчеркнули в Кабмине ФРГ.

Напомним, в пятницу, 20 декабря, президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который предусматривает санкции в отношении российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

Проект Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. На фоне утверждения документа, швейцарская компания Allseas, которая занимается укладкой труб для Северного потока-2, уведомила о приостановке работ Проект Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии.