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Берлин убежден, что Nord Stream 2 достроят - СМИ

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Правительство ФРГ "твердо рассчитывает", что несмотря на американские санкции, проект газопровода будет завершен.
Строительная площадка Nord Stream 2 в Лубмине, Германия
Строительная площадка Nord Stream 2 в Лубмине, Германия

Власти Германии рассчитывает на то, что проект Северный поток-2 будет завершен, несмотря на санкции США. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщила газета S"uddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в правительстве.

"Позиция правительства по отношению к этому проекту не изменилась", - подчеркнули в Кабмине ФРГ.
 
Напомним, в пятницу, 20 декабря, президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который предусматривает санкции в отношении российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.
 
На фоне утверждения документа, швейцарская компания Allseas, которая занимается укладкой труб для Северного потока-2, уведомила о приостановке работ.
Проект Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. 
 
На сегодняшний день газопровод построен более чем на 80%. Партнерами Газпрома по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Они финансируют 50% проекта.

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Теги: Германия, Северный поток, санкции, газопровод
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Источник: korrespondent.net

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