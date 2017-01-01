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Макрона обвинили в подрыве европейской демократии

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Манфред Вебер подверг резкой критике действия французского лидера во время выборов в Европарламент.
Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
 
Лидер Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер раскритиковал действия президента Франции Эммануэля Макрона, который отказался поддержать его кандидатуру на пост председателя Еврокомиссии. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщило агентство ТАСС.
 
"Перед выборами он (Макрон) сказал, что нам нужны лучшие кадры, которые можно себе представить, но не парламентарий без опыта работы в правительстве. Я считаю, что это довольно самонадеянно", - отметил Вебер.
 
По его словам, "не французский президент решает, кого принимать в расчет при занятии поста, а только избиратель".
 
"Это была атака на демократическую Европу. Макрон образовал в Европейском совете связку с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, вместе они нанесли серьезный вред европейской демократии", - заявил лидер ЕНП.
 
 
Вебер подчеркнул, что она была лояльна по отношению к нему время предвыборной гонки.
 
"Она не виновата в развитии событий. Макрон предложил ее, и она была принята в качестве компромиссного кандидата", - указал он.
 
Напомним, выборы в Европарламент состоялись 23-26 мая. По итогам голосования главные партии выдвинули кандидатуры на пост главы ЕК.
 
Основным претендентом на этот пост являлся Вебер от Европейской народной партии, которая имеет крупнейшую фракцию в Европарламенте. Однако ряд лидеров ЕС во главе с Макроном выступили против этого, хотя нынешняя система "главного кандидата" подразумевает назначение на эту должность лидера большинства в ЕП.
 
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Теги: ЕС, критика, Еврокомиссия, Европарламент, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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