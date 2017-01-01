Макрона обвинили в подрыве европейской демократии

Манфред Вебер подверг резкой критике действия французского лидера во время выборов в Европарламент.

Лидер Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер раскритиковал действия президента Франции Эммануэля Макрона, который отказался поддержать его кандидатуру на пост председателя Еврокомиссии. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщило агентство ТАСС

"Перед выборами он (Макрон) сказал, что нам нужны лучшие кадры, которые можно себе представить, но не парламентарий без опыта работы в правительстве. Я считаю, что это довольно самонадеянно", - отметил Вебер.

По его словам, "не французский президент решает, кого принимать в расчет при занятии поста, а только избиратель".

"Это была атака на демократическую Европу. Макрон образовал в Европейском совете связку с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, вместе они нанесли серьезный вред европейской демократии", - заявил лидер ЕНП.

Вебер подчеркнул, что она была лояльна по отношению к нему время предвыборной гонки.

"Она не виновата в развитии событий. Макрон предложил ее, и она была принята в качестве компромиссного кандидата", - указал он.

Напомним, выборы в Европарламент состоялись 23-26 мая. По итогам голосования главные партии выдвинули кандидатуры на пост главы ЕК.

Основным претендентом на этот пост являлся Вебер от Европейской народной партии, которая имеет крупнейшую фракцию в Европарламенте. Однако ряд лидеров ЕС во главе с Макроном выступили против этого, хотя нынешняя система "главного кандидата" подразумевает назначение на эту должность лидера большинства в ЕП.