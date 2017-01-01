Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Армия Хафтара захватила судно с турецким экипажем

Комментариев: 0
Ливийская национальная армия задержала корабль, шедший под флагом Гренады с турецким экипажем.
Войска Хафтара захватили судно
Войска Хафтара захватили судно
 
Ливийская национальная армия задержала корабль, шедший под флагом Гренады с турецким экипажем. В тот же день Турция заключила договор о военном сотрудничестве с официальной ливийской властью.
 
Войска самопровозглашенной Ливийской национальной армии (LNA) генерала Халифы Хафтара в воскресенье, 22 декабря, заявили, что захватили судно с турецким экипажем в Средиземном море.
 
По словам представителя LNA Ахмеда аль-Мисамри, судно, шедшее под флагом Гренады, было перехвачено около ливийского прибрежного города Дерна. Оттуда корабль был доставлен для проверки в контролируемый LNA порт в Рас-эль-Хилале.
 
Аль-Мисамри также продемонстрировал кадры, на которых видно, как солдаты LNA допрашивают предположительно трех членов экипажа.
 
Агентство dpa сообщает и о публикации фотографии их паспортов. Другие подробности о местонахождении моряков и их состоянии здоровья не приводятся.
 
Во время гражданской войны в Ливии официальная Анкара поддерживала правительство национального единства во главе с Фаизом Сараджем. Хафтар и его последователи пытаются взять Триполи под свой контроль с апреля.
 
За несколько часов до задержания судна, турецкий парламент ратифицировал соглашение о безопасности и военном сотрудничестве с правительством национального единства Ливии.
 
Военный пакт позволяет Турции направлять военных инструкторов и советников в Ливию. Кроме того, Анкара также имеет разрешение на проведение совместных военных учений и может отправлять оружие и военную технику в Ливию.
 
Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Турция, корабль, Ливия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь