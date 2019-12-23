В РФ заявили, что Крымский мост готов к приему поездов

Пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург - Севастополь пересечет Керченский пролив по Крымскому мосту ночью 25 декабря.

Строительство Крымского моста завершено и его железнодорожная часть готова к приему первых поездов. Об этом в понедельник, 23 декабря, рассказал журналистам начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог Тамань Кайрат Турсунбеков.

"Строительство Крымского моста завершено. Получено заключение о соответствии этого объекта техническим регламентам и проектной документации, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и, соответственно, железнодорожная часть транспортного перехода готова к приему первых поездов", - указал чиновник.

Отмечается, что первым по Крымскому мосту пройдет поезд Санкт-Петербург - Севастополь, который отправится в путь 23 декабря.

Он пересечет Керченский пролив ночью 25 декабря и пробудет в пути 43,5 часа.

В инфоцентре Крымский мост утверждают, что гарантийный срок службы сооружения составляет 100 лет. Он построен с запасом прочности, учитывающим сейсмоопасность, особенности грунта и другие факторы.

Ранее сообщалось, что Минтранспорта РФ на четверо суток перекрыло движение по Керченскому проливу в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на открытие железнодорожного сообщения с аннексированным Крымом.

Напомним, 18 декабря Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность объекта Крымский мост, который соединяет Керченский полуостров с Таманским полуостровом