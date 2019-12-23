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В РФ заявили, что Крымский мост готов к приему поездов

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Пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург - Севастополь пересечет Керченский пролив по Крымскому мосту ночью 25 декабря.
Автодорожная и железнодорожная части Крымского моста
Автодорожная и железнодорожная части Крымского моста
most.life
 
Строительство Крымского моста завершено и его железнодорожная часть готова к приему первых поездов. Об этом в понедельник, 23 декабря, рассказал журналистам начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог Тамань Кайрат Турсунбеков.
 
"Строительство Крымского моста завершено. Получено заключение о соответствии этого объекта техническим регламентам и проектной документации, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и, соответственно, железнодорожная часть транспортного перехода готова к приему первых поездов", - указал чиновник.
 
Отмечается, что первым по Крымскому мосту пройдет поезд Санкт-Петербург - Севастополь, который отправится в путь 23 декабря.
 
Он пересечет Керченский пролив ночью 25 декабря и пробудет в пути 43,5 часа.
 
В инфоцентре Крымский мост утверждают, что гарантийный срок службы сооружения составляет 100 лет. Он построен с запасом прочности, учитывающим сейсмоопасность, особенности грунта и другие факторы.
 
Ранее сообщалось, что Минтранспорта РФ на четверо суток перекрыло движение по Керченскому проливу в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на открытие железнодорожного сообщения с аннексированным Крымом.
 
Напомним, 18 декабря Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность объекта Крымский мост, который соединяет Керченский полуостров с Таманским полуостровом
 
В мае 2018 года была завершена его автодорожная часть. Действия РФ вызвали негативную реакцию в Украине, ЕС и других странах мира.
 
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Теги: Поезд, Керченский пролив, мост, поезда, Керченский мост, Крымский мост
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Источник: РИА Новости

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Комментариев (5)
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Глод    23.12.2019, 06:48
Оценка:  0
Глод
Локомотив вперед летит,
В Керчи остановка.
В кабине Путин,блин, сидит,
И управляет ловко.
Зорян_и_Шкиряк    23.12.2019, 06:16
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
МИД Эстонии выразил протест планам построить Крымский мост. Эксперты с Украины подтверждают, что это невозможно.
ДобрячийСер    23.12.2019, 05:59
Оценка:  -1
ДобрячийСер
І що з того? От якби потяг на Мальдиви пустили!
Крым-Украина    23.12.2019, 05:58
Оценка:  +1
Крым-Украина
Когда кремлевскаяМумия будет ехать на этом поезде, надо будет сделать фейерверк.
Крым-Украина    23.12.2019, 05:46
Оценка:  +1
Крым-Украина
рассказал журналистам начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог Тамань Кайрат Турсунбеков.". . В России , как и на Украине, во власти только Жи.ды и Чурбаны, которым радостью смотрят как Украинские и Российские Христиане убивают друг друга.
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