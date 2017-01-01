Берлин до последнего боролся с санкциями США против Nord Stream 2 - СМИ

В послании подчеркивалось, что Россия и Украина договорились о транзите газа с 1 января 2020 года и таким образом меры против Северного потока-2 становятся нецелесообразными.
"Соглашение о будущем транзите газа было подписано час назад. Результаты будут представлены официально завтра в 14.00", - говорится в письме ведомства.
Позже в МИД ФРГ уточнили, что 20 декабря были достигнуты "рамочные договоренности", а "конкретный договор по транзиту должен последовать до конца года".
Газета также утверждает, что санкции США "поставили Украину в гораздо более выгодную позицию по отношению к России" и готовность Газпрома выплатить 2,9 миллиарда долларов долга якобы связана именно с введением ограничительных мер Вашингтона.
"Без санкций они (Газпром) бы никогда не согласились на реализацию вердикта", - заявил источник Bild.
Нафтогаз и Газпром договорились о контракте на транзит газа по территории Украины на пять лет с возможностью пролонгации еще на десять лет. Он предусматривает минимальную прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.