Берлин до последнего боролся с санкциями США против Nord Stream 2 - СМИ

Германия предпринимала попытки остановить вступление в силу американских санкций против строительства трубопровода.

Власти Германии до последнего момента пытались остановить вступление в силу американских санкций против Северного потока-2. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщила газета Bild.

Отмечается, что за несколько часов до подписания президентом США Дональдом Трампом военного бюджета на 2020 финансовый год, который предусматривает санкции в отношении Северного потока-2 и Турецкого потока, МИД ФРГ направило письмо представителям американского правительства.

В послании подчеркивалось, что Россия и Украина договорились о транзите газа с 1 января 2020 года и таким образом меры против Северного потока-2 становятся нецелесообразными.

"Соглашение о будущем транзите газа было подписано час назад. Результаты будут представлены официально завтра в 14.00", - говорится в письме ведомства.

Позже в МИД ФРГ уточнили, что 20 декабря были достигнуты "рамочные договоренности", а "конкретный договор по транзиту должен последовать до конца года".

Газета также утверждает, что санкции США "поставили Украину в гораздо более выгодную позицию по отношению к России" и готовность Газпрома выплатить 2,9 миллиарда долларов долга якобы связана именно с введением ограничительных мер Вашингтона.

"Без санкций они (Газпром) бы никогда не согласились на реализацию вердикта", - заявил источник Bild.

Напомним, 20 декабря в Минске состоялись переговоры, на которых представители Киева и Москвы согласовали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований. Нафтогаз и Газпром договорились о контракте на транзит газа по территории Украины на пять лет с возможностью пролонгации еще на десять лет. Он предусматривает минимальную прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Его должны подписать до 29 декабря.

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