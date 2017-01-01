Масштабная авария в США: столкнулись 69 авто

В результате аварии постадал 51 человек. По предварительным данным полиции, некоторые люди получили критические травмы.

В американском штате Вирджиния произошла авария, в которую одновременно попали 69 автомобилей. Об этом сообщает Associated press.

Также пострадал 51 человек: они были доставлены в четыре местных больницы. По предварительным данным полиции, некоторые люди получили критические травмы.

По данным сержанта полиции Мишель Анайи, столкновение машин произошло в воскресенье, 22 декабря, на межгосударственном шоссе 64 в округе Йорк, возле Уильямсбурга, в крупном межгосударственном районе штата Вирджиния.

Власти пока не знают причину аварии, но предполагают, что среди ее факторов могли быть туман и гололед на дороге.

Ранее сообщалось, что 22 декабря в США в масштабной аварии столкнулись 40 авто. ДТП закрыло обе стороны автомагистрали между штатами. Полиция заявила, что авария произошла из-за тумана и льда.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet