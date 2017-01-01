КНДР решила нарастить потенциал армии - СМИ

Ким Чен Ын провел совещание военного комитета, на котором решили реорганизовать и перевооружить армию.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел совещание центрального военного комитета возглавляемой им Трудовой партии Кореи, на котором рассматривался вопрос наращивания потенциала вооруженных сил. Об этом сообщает DW со ссылкой на северокорейское информагентство ЦТАК.

"Во время мероприятия Ким Чен Ын, в частности, подчеркнул необходимость определения "организационных и политических мер" для укрепления армии страны, чего, по его словам, требует ситуация, которая быстро меняется", - говорится в сообщении.

По данным ЦТАК, на встрече, дата проведения которой не называется, было принято решение создать, расширить и реорганизовать новые подразделения армии, а также изменить принадлежность и дислокации некоторых существующих подразделений.

В то же время, по информации южнокорейских СМИ, речь может идти о реорганизации ряда подразделений армии КНДР, что связано с взятием на вооружение новых видов военной техники, которые были протестированы за последние несколько месяцев. Эти организационные изменения в северокорейской армии могут состояться уже в ближайшие недели.

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