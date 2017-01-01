Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

КНДР решила нарастить потенциал армии - СМИ

Комментариев: 0
Ким Чен Ын провел совещание военного комитета, на котором решили реорганизовать и перевооружить армию.
Совещание центрального военного комитета КНДР
Совещание центрального военного комитета КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел совещание центрального военного комитета возглавляемой им Трудовой партии Кореи, на котором рассматривался вопрос наращивания потенциала вооруженных сил. Об этом сообщает DW со ссылкой на северокорейское информагентство ЦТАК.

"Во время мероприятия Ким Чен Ын, в частности, подчеркнул необходимость определения "организационных и политических мер" для укрепления армии страны, чего, по его словам, требует ситуация, которая быстро меняется", - говорится в сообщении.

По данным ЦТАК, на встрече, дата проведения которой не называется, было принято решение создать, расширить и реорганизовать новые подразделения армии, а также изменить принадлежность и дислокации некоторых существующих подразделений.

В то же время, по информации южнокорейских СМИ, речь может идти о реорганизации ряда подразделений армии КНДР, что связано с взятием на вооружение новых видов военной техники, которые были протестированы за последние несколько месяцев. Эти организационные изменения в северокорейской армии могут состояться уже в ближайшие недели.

Ранее, в Пхеньяне заявили, что недавние испытания оборонных технологий направлены на подавление ядерных угроз со стороны США.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: армия и вооружение, Северная Корея, армия, КНДР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь