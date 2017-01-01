Посол Мексики в Аргентине уволился из-за кражи в магазине

Ранее посла Мексики в Аргентине Рикардо Валеро обвинили в краже книги из магазина в Буэнос-Айресе.

Посол Мексики в Аргентине Рикардо Валеро в воскресенье, 22 декабря, подал в отставку, сославшись на проблемы со здоровьем после новых обвинений в магазинной краже. Об этом сообщает Reuters.

"Рикардо Валеро - замечательный человек, он проходит неврологическое лечение, и я желаю ему скорейшего выздоровления", - написал министр иностранных дел Марсело Эбрард в Twitter.

МИД Мексики уже приняло отставку Валеро.

Напомним, три женщины обвинили посла США при ЕС в сексуальных домогательствах.

Позже посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил, что не намерен идти в отставку из-за секс-скандала.

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