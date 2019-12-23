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Возле отеля в Сомали произошел теракт, есть жертвы

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Пять человек погибли в результате взрыва и шесть людей, включая правительственные силы, получили ранения.
Взрыв в Сомали (архивное фото)
Взрыв в Сомали (архивное фото)
twitter.com/sotiridi

В сомалийском городе Галкайо, в центральном районе страны Мудуг, произошел теракт, который унес жизни пяти человек. Об этом сообщает Xinhua.

"Мы услышали громкий стук, и в воздухе поднялся поток дыма, люди сказали, что это был взрыв, направленный на гостиницу в городе, где военные командиры проводили встречу по примирению двух племен, которые недавно воевали в деревне Тауфик на окраине города Галкайо", - рассказал изданию очевидец Салат Хасан.

Другие свидетели инцидента сообщили, что сильный взрыв сопровождался стрельбой.

По данным полиции, пять человек погибли в результате взрыва и шесть людей, включая правительственные силы, получили ранения.

Взрыв произошел в субботу вечером, когда машина, припаркованная возле отеля Глобал, начала движение.

Ни одна группа не взяла на себя ответственность за теракт, но в прошлом подобные нападения совершала группа союзников Аль-Каиды.

В столице Сомали взорвали военных: 14 жертв

Напомним, ранее в столице Сомали Могадишо в результате взрыва погибли 11 человек, еще 25 получили ранения.

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Теги: теракт, Сомали, жертвы, отель, теракты, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Woodbrother    23.12.2019, 09:45
Оценка:  +2
Woodbrother
Внимательно смотрим на фотку. По рейтингу социального развития, эта страна опережает нас на 36 пунктов. Рейтинги соствляют идиоты.
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