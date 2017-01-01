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Молдова будет получать газ транзитом через Украину

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Стране не понадобятся альтернативные пути получения газа договоренностям между Украиной и Россией.
Молдова продолжит получать газ через Украину
Молдова продолжит получать газ через Украину

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Молдова продолжит получать российский газ транзитом через Украину. Об это он сказал на брифинге, передает РБК-Украина в понедельник, 23 декабря.

По словам Додона, с января 2020 года продолжится привычный транзит российского газа через Украину благодаря договоренностям между Украиной и Россией о транзите газа в Европу.

"Вы знаете, что Россия и Украина смогли договориться, это значит, что газ и дальше будет поступать в республику привычным путем", - заявил молдовский президент.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику в свою очередь выразил надежду, что Киев и Москва смогут подписать контракт в ближайшее время.

"Это значит, что все альтернативные пути получения газа, которые мы разработали, нам не пригодятся. В том числе не понадобится и аккредитив от ЕБРР в размере 50 миллионов долларов, которым могли бы воспользоваться для закупки газа", - сказал Кику.

Напомним, что ранее СМИ узнали о контракте компаний Украины с Газпромом. Пять предприятий Украины договорились с российским концерном о прямых поставках топлива для своих нужд.

Также сообщалось, что Киев не уступает в переговорах по газу. Украина отстаивает свои интересы и пытается действовать так, чтобы негативные сценарии не состоялись, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

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Теги: газ, Украина-Россия, Молдова, транзит, транзит газа
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Источник: korrespondent.net

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