Во время стрельбы на Лубянке Путин был в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке в Москве, которая произошла в четверг, 19 декабря. Об этом сообщают российские СМИ.
По словам Пескова, стрельба - “это трагическое происшествие, поскольку погибли люди“.
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“Мы с вами живем в такое время, что не только наша страна, но и все государства мира, когда, к сожалению, никто не застрахован от, скажем так, любых проявлений безумия с такими трагическими последствиями“ - отметил Песков.
Пресс-секретарь рассказал, что во время стрельбы президент РФ Владимир Путин находился в Кремле. Песков подчеркнул, что российские власти примут все меры для ликвидации трагедии.
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Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в районе Лубянки в центре Москвы возле здания ФСБ.
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