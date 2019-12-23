ФСБ вместе с НЗФ создала банду, чтобы заниматься контрабандой смартфонов - СМИ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России совместно с боевиками ОРДЛО создали банду для контрабанды смартфонов.

Сотрудники ФСБ РФ создали банду совместно с членами незаконных вооруженных формирований на Донбассе, чтобы заниматься контрабандой смартфонов и возможно отмыванием хакерских денег. Об этом говорят журналисты “Медуза“, которые провели собственное расследование.

Читай также: Опубликовано видео, как в России толпа подростков избивала полицейских

Так, в декабре 2016 года спецподразделение ФСБ, провел рейд против группировки контрабандистов. Группировка занималась нелегальным ввозом в Россию смартфонов и другой дорогой электроники в почтовых посылках. В схеме ввоза принимали участие сотрудники таможни и “Почты России“.

В “рейде“ сотрудникам ФСБ помогали вооруженные люди в камуфляже и масках из организации “Единые народные общественные организации“, которые принимали участие в войне на Донбассе на стороне боевиков.

Издание пишет, что часть техники стоимостью в 27 миллионов рублей изъяли; еще часть была похищена сотрудниками ФСБ и их “помощниками“. Отмечается, что один айфон, оказался у лидера сепаратистов “Союза добровольцев Донбасса“ Александра Бородая.

В августе 2018 года после участия в конфликте за земельный спор директора медицинского центра МГУ Михаила Пальцева с соседом на Кубани были задержаны два участника организации. За полтора года, на основании их показаний, дело разрослась до 11 подозреваемых в создании банды и преступного сообщества, под руководством оперативников ФСБ, - передает “Медуза“.

В итоге дело о контрабанде смартфонов и возможном отмывании хакерских денег закончилась для участников преступной группировки небольшими штрафами и возвратом изъятого имущества.

Читай также: В аппарате ООН действует агентурная сеть ФСБ – Ельченко

Напомним, ранее Убийца ФСБшников состоял в украинской организации националистов – СМИ

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.