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В Афганистане погиб 20-й американский военный с начала года

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Текущий год стал худшим за пять лет для американских военных по потерям в Афганистане.
В Афганистане погиб 20-й американский военный с начала года

Талибы устроили взрыв на дороге в афганской провинции Кундуз, в результате которого погиб военнослужащий США, сообщает в понедельник, 23 декабря, агентство Associated Press.

Таким образом, в общей сложности с начала года в Афганистане погибли не менее 20 американских военнослужащих. Для США 2019 год стал рекордным по потерям за последние пять лет.

На данный момент в Афганистане размещены порядка 12-13 тысяс американских военнослужащих, из которых 5 тысяч участвуют в контртеррористических операциях.

На прошлой неделе Администрация президента США Дональда Трампа заявила о намерении объявить о выводе более четырех тысяч военнослужащих из Афганистана. Когда именно начнется вывод военных неизвестно.

 

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Теги: Афганистан, США, военные
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Источник: korrespondent.net

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