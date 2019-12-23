Путин проедется на поезде по Крымскому мосту

Путин проедет по Крымскому мосту в день церемонии открытия железнодорожного движения.

Путин намерен проехать по Крымскому мосту на поезде пресс-служба президента РФ

Российский президент Владимир Путин намерен проехать на поезде по так называемому Крымскому мосту в день церемонии открытия железнодорожного движения. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет российское издание ТАСС.

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По словам Пескова, Путин “в поезде проедет из Крыма в сторону Краснодарского края по Крымскому мосту, пока будет ехать, пообщается с рабочими, которые строили мост“.



Российский Telegram-канал “Пул N3“ опубликовал фотографию поезда, на котором проедет Путин.

Напомним, В РФ заявили, что Крымский мост готов к приему поездов.

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