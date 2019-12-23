Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Путин проедется на поезде по Крымскому мосту

Комментариев: 0
Путин проедет по Крымскому мосту в день церемонии открытия железнодорожного движения.
Путин намерен проехать по Крымскому мосту на поезде
Путин намерен проехать по Крымскому мосту на поезде
пресс-служба президента РФ

Российский президент Владимир Путин намерен проехать на поезде по так называемому Крымскому мосту в день церемонии открытия железнодорожного движения. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет российское издание ТАСС. 

Читай также: Кто видит за рубежом “исконные территории“, плохо заканчивает – МИД

По словам Пескова, Путин “в поезде проедет из Крыма в сторону Краснодарского края по Крымскому мосту, пока будет ехать, пообщается с рабочими, которые строили мост“.

Российский Telegram-канал “Пул N3“ опубликовал фотографию поезда, на котором проедет Путин.

 

Напомним, В РФ заявили, что Крымский мост готов к приему поездов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Путин, Крыский мост, поезд, оккупанты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Глод    23.12.2019, 13:03
Оценка:  0
Глод
Я думал, он поведет этот поезд.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь