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В Германии продолжат строительство Северного потока-2

Комментариев: 2
Не смотря на то, что швейцарская компания приостановила строительство СП-2 из-за санкций,в Германии продолжат работы зимой.
Германия продолжит строительство Северного-потока-2 зимой
Германия продолжит строительство Северного-потока-2 зимой
Getty Images
 
В Германии компания Nord Stream 2 AG продолжит строительство трубопровода Северный поток - 2 в зимние месяцы, решение приняло Федеральное ведомство по геодезии и картографии ФРГ (BSH), говорится в пресс-релизе в понедельник, 23 декабря.
 
"BSH согласовало прокладку труб для завершения строительства Северного потока - 2 на отрезке в 16,5 км в зимние месяцы", - говорится в сообщении.
 
 
Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, где предусматриваются санкции в отношении газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.
 
После этого решения швейцарская компания Allseas, которая занимается укладкой труб для Северного потока-2, уведомила о приостановке работ. Позже Allseas отвела все суда из района строительства в Балтийском море. 

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Теги: США, Германия, Северный поток, санкции, газопровод
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Makcим    23.12.2019, 14:04
Оценка:  -4
Makcим
Все сп-2 не будет. Нечего совать нос в чужие страны. Надо было достроить трубопровод и не вводить его в эксплуатацию, чтоб ещё больше вытянуть с рашки денег. Хотя чем они будут рассчитываться перед Украиной? С Госдепе все расчитано.
dinops    23.12.2019, 14:29
Оценка:  0
dinops
В Госдепе спят и видят что бы вообще прекратить транзит российского газа в Европу...
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