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Убийство Хашогги: пять человек казнят в Саудовской Аравии

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Журналиста убили в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Теперь суд приговорил пятерых человек к смертной казни, а еще троим назначил тюремные сроки - в сумме они проведут за решеткой 24 года.
В Саудовской Аравии казнят пятерых за убийство журналиста Хашогги
В Саудовской Аравии казнят пятерых за убийство журналиста Хашогги

Пятерых человек приговорили к смертной казни в Саудовской Аравии по обвинению в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает BBC в понедельник, 23 декабря.

Также трех человек суд приговорил к различным срокам тюремного заключения - в сумме на 24 года.

Как известно, Хашогги исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства сначала настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

По данным СМИ, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве Хашогги. К аналогичному выводу пришли сотрудники турецких спецслужб.

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Теги: Саудовская Аравия, суд, журналист, Журналисты, убийство, смертная казнь
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Источник: korrespondent.net

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