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Россия готова делиться данными в деле о крушении MH17

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Российские дипломаты обещают идти на сотрудничество в преддверии начала судебных слушаний по сбитому Боингу.
Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов
wikimedia.org

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Россия готова предоставить Нидерландам имеющиеся у нее данные о том, почему не было закрыто воздушное пространство над Донбассом в день крушения рейса MH17 в июле 2014 года. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов, сообщают росСМИ.

Россия готова предоставить данные для судебного слушания по MH17 в марте в Нидерландах, - сказал он Чижов.

Напомним, 9 марта 2020 года в Нидерландах должны начаться судебные слушания по делу о крушении МН17. Заседания будут транслироваться онлайн. Ради этого дела Нидерланды изменили законодательство – часть слушаний будет проходить на английском.

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Теги: МН17, Нидерланды, Россия, суд
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