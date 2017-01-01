Россия готова делиться данными в деле о крушении MH17

Российские дипломаты обещают идти на сотрудничество в преддверии начала судебных слушаний по сбитому Боингу.

Читай также: Нидерланды обвинили РФ в отказе выдать Цемаха

Россия готова предоставить Нидерландам имеющиеся у нее данные о том, почему не было закрыто воздушное пространство над Донбассом в день крушения рейса MH17 в июле 2014 года. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов, сообщают росСМИ.

Россия готова предоставить данные для судебного слушания по MH17 в марте в Нидерландах, - сказал он Чижов.

Напомним, 9 марта 2020 года в Нидерландах должны начаться судебные слушания по делу о крушении МН17. Заседания будут транслироваться онлайн. Ради этого дела Нидерланды изменили законодательство – часть слушаний будет проходить на английском.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.