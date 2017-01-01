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В РФ на школьную линейку пришел спецназ

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Правозащитники считают демонстрацию физической силы в школе недопустимой.
Военные показали детям несколько приемов
Военные показали детям несколько приемов
Скриншот из видео

На линейку в №21 школе Златоуста Челябинской области к детям пришел спецназ. Соответствующее видео опубликовала правозащитница Ольга Мухометьярова.

По мнению Мухометьяровой, демонстрация физической силы в школе недопустима.

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“В Златоустовской школе № 21 к пятиклассникам на посвящение в кадеты пригласили бойцов ФСИН. “Палкой сверху бей!“ - звучало на весь зал. Считаю, что демонстрация методов физического воздействия на граждан не имеет ничего общего с воспитанием патриотизма и любви к Родине“ - заявила она. 

Ранее сообщалось о том, что в “ЛДНР“ детей учат стрелять из АК в рамках проекта “Яркое детство“.

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Теги: Челябинск, Школа, спецназ
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