В РФ на школьную линейку пришел спецназ

Правозащитники считают демонстрацию физической силы в школе недопустимой.

На линейку в №21 школе Златоуста Челябинской области к детям пришел спецназ. Соответствующее видео опубликовала правозащитница Ольга Мухометьярова.

По мнению Мухометьяровой, демонстрация физической силы в школе недопустима.

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“В Златоустовской школе № 21 к пятиклассникам на посвящение в кадеты пригласили бойцов ФСИН. “Палкой сверху бей!“ - звучало на весь зал. Считаю, что демонстрация методов физического воздействия на граждан не имеет ничего общего с воспитанием патриотизма и любви к Родине“ - заявила она.

Ранее сообщалось о том, что в “ЛДНР“ детей учат стрелять из АК в рамках проекта “Яркое детство“.

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