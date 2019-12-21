У Трампа раскрыли подробности задержания военной помощи Украине

В Белом доме заявляют, что решение о задержке военной помощи было принято раньше чем состоялся разговор между лидерами двух стран.

В Белом доме США заявили, что не существует никакой связи между приостановкой выплаты военной помощи Украине и телефонным разговором Трампа с Зеленским. Об этом заявила представитель административно-бюджетного управления Белого дома Рейчел Семмел, передает в воскресенье, 22 декабря CNN.

По ее словам, решение о приостановке выплаты 300 млн долларов военной помощи Украине было до телефонного разговора между Трампом и Зеленским.

"Увязывать приостановку помощи со звонком безрассудно. Как уже сообщалось публично, о приостановке помощи было объявлено на межведомственном совещании 18 июля. Выдергивать одну фразу из электронного сообщения без привязки к контексту - это ввод в заблуждение и неточность", - сообщила представитель Белого дома.

При этом, представитель меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил о необходимости вызвать на допрос по делу об импичменте Трампа Майкла Даффи, который попросил Пентагон заморозить военную помощь Украине.

Между тем, согласно опубликованной электронной переписке представителей администрации США и Министерства обороны, Белый дом попросил Пентагон спустя 91 минуту после телефонного разговора Трампа и Зеленского заморозить выплату 300 млн долларов Украине.

Напомним, на прошлой неделе Палата представителей поддержала импичмент Трампа, признав его виновным по двум обвинениям. Причиной для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.

Ранее в отношении Трампа официально выдвинули два основных обвинения по делу об импичменте: в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

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