Модели ампутировали руку после удара током от зарядки ноутбука
Модель из Великобритании Джу Снелл рассказала, что она лишилась руки после того, как ее ударила током зарядка от ноутбука, пишет Daily Mail.
40-летняя Снелл пострадала, когда вытаскивала провод из розетки. Как она рассказала, в тот момент ей показалось, что ее рука оказалась в кипящем масле.
Британка мучилась от комплексного регионального болевого синдрома год. Она испытывала жжение, ноющую боль и жаловалась на то, что рука ее плохо слушается. Вдобавок, она подхватила инфекцию и ее госпитализировали с сепсисом. В больнице Снелл решилась на ампутацию руки.
Через пять лет после операции Джу смогла справиться с посттравматическим стрессовым расстройством и начала карьеру модели.
Джу Снелл стала девушкой с обложки Models of Diversity - агентства, которое работает с моделями, имеющими инвалидность.
Cмотрите фотогалерею: Модели ампутировали руку после удара током от зарядки ноутбука
Ранее сообщалось, что жительница Великобритании собирается сделать из собственной ампутированной ноги дамскую сумочку.
Также напомним, что американка лишилась рук и ног, заразившись тяжелой инфекцией через слюну собаки.
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