Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Модели ампутировали руку после удара током от зарядки ноутбука

Комментариев: 1
Модель рассказала, что ей отрезали руку после того, как зарядка от ноутбука ударила ее током. Британка не отчаялась и стала девушкой с обложки.
Девушка пострадала, когда вытаскивала провод из розетки
Девушка пострадала, когда вытаскивала провод из розетки
dailymail.co.uk

Модель из Великобритании Джу Снелл рассказала, что она лишилась руки после того, как ее ударила током зарядка от ноутбука, пишет Daily Mail.

40-летняя Снелл пострадала, когда вытаскивала провод из розетки. Как она рассказала, в тот момент ей показалось, что ее рука оказалась в кипящем масле.

Британка мучилась от комплексного регионального болевого синдрома год. Она испытывала жжение, ноющую боль и жаловалась на то, что рука ее плохо слушается. Вдобавок, она подхватила инфекцию и ее госпитализировали с сепсисом. В больнице Снелл решилась на ампутацию руки.

Через пять лет после операции Джу смогла справиться с посттравматическим стрессовым расстройством и начала карьеру модели.

Джу Снелл стала девушкой с обложки Models of Diversity - агентства, которое работает с моделями, имеющими инвалидность.

Cмотрите фотогалерею: Модели ампутировали руку после удара током от зарядки ноутбука

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании собирается сделать из собственной ампутированной ноги дамскую сумочку.

Также напомним, что американка лишилась рук и ног, заразившись тяжелой инфекцией через слюну собаки.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: операция, рука, модель, девушка, Великобритания, ампутация, удар током
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Колишній-східняк    23.12.2019, 15:22
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Типично для большинства баб. Вытягивать из розетки не за вилку, а за провод.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь