Бунты в тюрьмах Гондураса: количество погибших возросло

Во время столкновений между криминальными бандами в тюрьмах Гондураса погибли 36 человек. Бунты начались после того, как президент приказал взять тюрьмы под контроль из-за волны убийств заключенных членов банд.

Криминальные банды в тюрьмах Гондураса начали столкновения, в результате которых погибли 36 человек. Об этом сообщает AFP в понедельник, 23 декабря.

"По меньшей мере 36 человек погибли во время столкновений на выходных в тюрьмах Гондураса, в то время как военные и полиция пытаются восстановить контроль после серии убийств, связанных с криминальными бандами, захвативших страну", - сказано в публикации.

Указано, что 18 членов банды погибли во время столкновения между заключенными в тюрьме Эль-Порвенир, что в 60 километрах к северу от столицы Тегусигальпы. Сообщается, что во время столкновений использовалось огнестрельное оружие, ножи и мачете. Десять человек были ранены.

Еще 18 человек погибли, а также 16 были ранены в стрельбе в тюрьме города Тела на северо-западе от столицы.

Убийства начались после того, как президент Хуан Орландо Эрнандес, который борется с волной тюремных убийств, приказал во вторник армии и полиции взять под контроль 27 тюрем страны, которые были сильно переполнены и помещали около 21 тысячи заключенных.

Такие действия были предприняты после того, как 14 декабря пять членов банды МС-13 были убиты в тюрьме строгого режима в Ла Толви.

"Позже силовики заявили, что они размещают около 1200 военных и полицейских в 18 объектах, отнесенных к категории "высокого риска", - пишет AFP.

Ранее сообщалось, что при бунте в тюрьме Гондураса погибли больше десяти человек. В результате перестрелки погибли от 13 до 20 человек, еще столько же ранены, писали СМИ.

Также стало звестно, что экс-первую леди Гондураса приговорили к 58 годам тюрьмы. Роса Элена Бонилья де Лобо была признана виновной в незаконном присвоении имущества и мошенничестве.

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