В РФ сделали операцию тараканихе с послеродовыми осложнениями

Ветеринары РФ спасли жизнь таракану.

В российском Красноярске команда ветеринаров спасла жизнь самке таракана вида Archimandrita tessellata.

Читай также: Поезд Укрзализныци “оккупировали“ полчища тараканов

Об этом сообщает ветклиника Лимпопо.

Сообщается, что ветеринары провели уникальную операцию по удалению оотеки (кокон для хранения и созревания яиц, - ред.) и спасли жизнь тараканихе, у которой внезапно появились осложнения после родов.

Врачи отметили, что самке таракана удалили кокон, который после родов не мог вправиться несколько дней. Тараканиха могла умереть, поскольку был риск инфицирования. Осложнение у насекомого возникло после родов из-за того, что в оотеке осталось неразвившееся потомство.

Читай также: В подвале травили тараканов: Эвакуировать пришлось всю многоэтажку в Черкассах

Врачи ввели пациентке обезболивающие, подвели газовый наркоз и применили местное обезболивание при рассечении кокона.

К слову, тараканы вида Archimandrita tessellata - самые крупные в мире. Длина взрослой особи может достигать 75-85 мм, иногда крупные самки достигают и 100 мм.

Напомним, “Укрзализныця“ просит пассажиров сообщать о зайцах-тараканах в поездах. УЗ решила привлечь социальные сети к борьбе с вредителями и проводит дезинфекцию вагонов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.