Одноклассники заставили мальчика-вегана есть траву с газона

Над одиннадцатилетним парнем издевались одноклассники из католической школы. Ребенок притворялся больным, чтобы не ходить на занятия.

В пригороде британского Бирмингема хулиганы заставили своего одноклассника-вегана есть траву с газона. Об этом сообщает Daily Mail.

Одиннадцатилетний Джек Шэнахэн живет в семье веганов и также придерживается веганской диеты. Из-за этого одноклассники мальчика заставили его есть газонную траву.

По словам отца ребенка, сына настолько сильно травили в школе, что несколько месяцев он притворялся больным. Джеку разрешили не посещать занятия и он "резко выздоровел".

В католической школе, где произошел инцидент заверили, что расследуют случившееся. Родители мальчика уверены, что там делают недостаточно. По словам отца, Джек сам принял решение стать веганом три года назад. Родители планируют перевести сына в другую школу.

Ранее сообщалось, что женщина закормила дочь сухим молоком до смерти. Также Корреспондент писал о том, что ветеринары снимали издевательства над животными.

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