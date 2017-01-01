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В Беларуси изъяли крупнейшую в истории страны партию героина

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Преступная группировка доставляла наркотики из Афганистана в страны Евросоюза, в Минске был перевалочный пункт.
Полиция нашла 550 кг наркотиков
Полиция нашла 550 кг наркотиков
Newz Magazine
 
В Беларуси в Минске правоохранители изъяли самую крупную за всю историю партию героина - почти 550 кг, сообщила в понедельник, 23 декабря, официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
 
Полиция задержала троих мужчин и одну женщину - они граждане одной из Средиземноморских стран. Преступники арендовали склад в Заводском районе Минска, в стене которого был оборудован тайник для наркотиков.
 
По данным МВД, преступная группировка организовала в Беларуси перевалочный пункт для поставок героина из Афганистана в страны Евросоюза.
 
Напомним, в Киевской области обнаружили нарколабораторию преступной группировки, являющейся ответвлением российского наркосиндиката Химпром.
 
Еще недавно СБУ задержала группировку, участники которой осуществляли незаконное изготовление в особо крупных размерах, хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ.

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Теги: наркотики, Беларусь, МВД, Минск
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Источник: korrespondent.net

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