В Беларуси изъяли крупнейшую в истории страны партию героина

Преступная группировка доставляла наркотики из Афганистана в страны Евросоюза, в Минске был перевалочный пункт.

В Беларуси в Минске правоохранители изъяли самую крупную за всю историю партию героина - почти 550 кг, сообщила в понедельник, 23 декабря, официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Полиция задержала троих мужчин и одну женщину - они граждане одной из Средиземноморских стран. Преступники арендовали склад в Заводском районе Минска, в стене которого был оборудован тайник для наркотиков.

По данным МВД, преступная группировка организовала в Беларуси перевалочный пункт для поставок героина из Афганистана в страны Евросоюза.

Напомним, в Киевской области обнаружили нарколабораторию преступной группировки, являющейся ответвлением российского наркосиндиката Химпром.

Еще недавно СБУ задержала группировку, участники которой осуществляли незаконное изготовление в особо крупных размерах, хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ.

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