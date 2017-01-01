Инсайдеры по чертежам нового iPhone 12 создали его макет и показали, чем он будет отличаться от предыдущих "яблочных" моделей.

Новый iPhone "шпионы" напечатали по украденным чертежам на 3D-принтере akket.com

В сети раскрыли дизайн iPhone и на основе утечек создали макет будущего гаджета Apple. Видео появилось на японском сайте Macotakara.

Отмечается, что инсайдеры раздобыли чертежи корпуса будущего 12-го iPhone и на 3D-принтере его напечатали.

По словам экспертов, внешне iPhone 12 не должен сильно отличаться от других смартфонов Apple. Тем не менее, различия имеются. Например, округлые боковые рамки, которые есть в iPhone 11, заменят на ровные и более строгие торцы.

Cмотрите фотогалерею: Рассекречен дизайн iPhone 12

В остальном новенький iPhone сохранит вырез под Face ID, тройную камеру, разъем Lightning.

Отмечается, что Apple представит новую модель своих знаменитых гаджетов в сентябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что в сети показали, как выглядит iPhone SE2.

Также напомним, что обнаружен способ заблокировать любой iPhone.

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