Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рассекречен дизайн iPhone 12

Комментариев: 0
Инсайдеры по чертежам нового iPhone 12 создали его макет и показали, чем он будет отличаться от предыдущих "яблочных" моделей.
Новый iPhone "шпионы" напечатали по украденным чертежам на 3D-принтере
Новый iPhone "шпионы" напечатали по украденным чертежам на 3D-принтере
akket.com

В сети раскрыли дизайн iPhone и на основе утечек создали макет будущего гаджета Apple. Видео появилось на японском сайте Macotakara.

Отмечается, что инсайдеры раздобыли чертежи корпуса будущего 12-го iPhone и на 3D-принтере его напечатали.

По словам экспертов, внешне iPhone 12 не должен сильно отличаться от других смартфонов Apple. Тем не менее, различия имеются. Например, округлые боковые рамки, которые есть в iPhone 11, заменят на ровные и более строгие торцы.

Cмотрите фотогалерею: Рассекречен дизайн iPhone 12

В остальном новенький iPhone сохранит вырез под Face ID, тройную камеру, разъем Lightning.

Отмечается, что Apple представит новую модель своих знаменитых гаджетов в сентябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что в сети показали, как выглядит iPhone SE2.

Также напомним, что обнаружен способ заблокировать любой iPhone.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Apple, iPhone, смартфон, дизайн, гаджет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь