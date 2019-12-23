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Медведев: Северный поток-2 достроят с задержкой

Комментариев: 2
Задержка в реализации строительства газопровода Северный поток-2 составит несколько месяцев, но он будет достроен, уверен российский премьер.
Северный поток-2 достроят, уверен Медведев, но с задержкой
Северный поток-2 достроят, уверен Медведев, но с задержкой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не видит проблем с реализацией проекта Северный поток-2 из-за американских санкций. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в понедельник, 23 декабря.

"У Газпрома есть альтернативные варианты, как это все проложить. Ну, немножко чуть больше времени на это уйдет, но ничего страшного", - сказал премьер.

"Это все равно месяцы, месяц туда, месяц обратно. На несколько месяцев больше. Какая катастрофа? Никакой катастрофы нет, особенно в условиях, когда мы договорились с украинцами по транзиту", - добавил Медведев.

Напомним, в пятницу, 20 декабря, президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который предусматривает санкции в отношении российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.
 
На фоне утверждения документа, швейцарская компания Allseas, которая занимается укладкой труб для Северного потока-2, уведомила о приостановке работ. Позже Allseas отвела все суда из района строительства в Балтийском море. 
 
Строительство газопровода Северный поток-2 завершено на 93,5%, осталось проложить около 160 километров труб.
 

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Теги: Россия, Медведев, Северный поток, санкции, газопровод
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    23.12.2019, 19:17
Оценка:  -3
VSHIVANKA
В ЭТОМ НИКТО НЕ СОМНЕВАЕТСЯ , РОССИЯ ВСЕГДА ЗАКАНЧИВАЕТ НАЧАТОЕ ....
РАЗГЕЛЬДЯЙ    23.12.2019, 20:23
Оценка:  +2
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Та да от слово - Заканчивает.))))
Точно подметили Заканчивает свое существование.
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