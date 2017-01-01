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Франция впервые применила ударные беспилотники

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Французские военные успешно протестировали в боевых условиях беспилотники MQ-9 Reaper.
Беспилотники MQ-9 Reaper производятся в США
Беспилотники MQ-9 Reaper производятся в США
US Air Force

Французские военные впервые задействовали ударные беспилотники для нанесения удара по боевикам в центральной части африканской страны Мали. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщает Associated Press со ссылкой на главу минобороны Франции Флоранс Парли.

Отмечается, что Франция присоединилась к небольшому числу стран, которая применяет ударные беспилотники. В результате удара в минувшую субботу были ликвидированы семь джихадистов.

Флоранс Парли сообщила, что военные успешно протестировали в боевых условиях беспилотники MQ-9 Reaper, и подчеркнула, что с их помощью военнослужащие Франции смогут действовать более точно и гибко.

Министр заверила, что армия Франции при использовании беспилотников будет соблюдать нормы участия в вооруженном конфликте.

Также указано, что в тот день, когда военные наносили удар в Мали, президент Франции Эммануэль Макрон находился в этом регионе – в Кот-д'Ивуаре, где Париж располагает военной базой.

Напомним, в конце ноября в Мали 13 французских военнослужащих погибли в результате столкновения двух военных вертолетов. Об этом сообщила администрация французского президента Эммануэля Макрона во вторник, 26 ноября.

Ранее стало известно, что спецслужбы Франции ликвидировали в Мали главу группировки, которая связана с террористической организацией Аль-Каида.

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Теги: Франция, БПЛА, беспилотник, Мали, Боевики, авиаудар, дрон
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Источник: korrespondent.net

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