Сильное землетрясение произошло у побережья Канады
Эпицентр землетрясения магнитудой 5,7 находился примерно в 170 км к западу от города Порт-Харди.
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у западного побережья Канады в понедельник, 23 декабря, сообщает Геологическая служба США.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, а эпицентр находился примерно в 170 км к западу от города Порт-Харди, в котором проживают около пяти тысяч человек.
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Сильное землетрясение произошло в Японии
Сильное землетрясение произошло в Японии
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,2, которое произошло 18 декабря в Китае пострадали 18 человек.
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