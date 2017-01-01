Сильное землетрясение произошло у побережья Канады

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,7 находился примерно в 170 км к западу от города Порт-Харди.



Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у западного побережья Канады в понедельник, 23 декабря, сообщает Геологическая служба США.



Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, а эпицентр находился примерно в 170 км к западу от города Порт-Харди, в котором проживают около пяти тысяч человек.







Сильное землетрясение произошло в Японии Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.



Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,2, которое произошло 18 декабря в Китае Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,2, которое произошло 18 декабря в Китае пострадали 18 человек

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