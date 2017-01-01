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Сильное землетрясение произошло у побережья Канады

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Эпицентр землетрясения магнитудой 5,7 находился примерно в 170 км к западу от города Порт-Харди.
У побережья Канады произошло землетрясение
У побережья Канады произошло землетрясение
Flickr / Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у западного побережья Канады в понедельник, 23 декабря, сообщает Геологическая служба США.
 
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, а эпицентр находился примерно в 170 км к западу от города Порт-Харди, в котором проживают около пяти тысяч человек.
 
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Сильное землетрясение произошло в Японии

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,2, которое произошло 18 декабря в Китае пострадали 18 человек.

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Теги: Землетрясения, Канада, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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