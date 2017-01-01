В Мексике мэра убили на новогодней вечеринке

Преступники проникли в здание, где проходило новогоднее празднование, и устроили стрельбу.



Неизвестные расстреляли мэра мексиканского города Халапа Артуро Веласкеса на новогодней вечеринке, сообщает

Неизвестные расстреляли мэра мексиканского города Халапа Артуро Веласкеса на новогодней вечеринке, сообщает Televisa

Отмечается, что также погиб один из сотрудников городской администрации Хавьер Терреро.



Преступники проникли в здание, где проходило празднование, и открыли огонь. После бойни они скрылись с места преступления.







В Мексике расстреляли участников рождественской вечеринки Полиция ведет расследование.



Напомним, ранее в Мексике мэр Хорхе Эскандон Напомним, ранее в Мексике мэр Хорхе Эскандон подвергся нападению местных жителей . Люди привязали чиновника к пикапу и поволокли его по улицам.

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