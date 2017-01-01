В Мексике мэра убили на новогодней вечеринке
Преступники проникли в здание, где проходило новогоднее празднование, и устроили стрельбу.
Неизвестные расстреляли мэра мексиканского города Халапа Артуро Веласкеса на новогодней вечеринке, сообщает Televisa.
Отмечается, что также погиб один из сотрудников городской администрации Хавьер Терреро.
Преступники проникли в здание, где проходило празднование, и открыли огонь. После бойни они скрылись с места преступления.
Полиция ведет расследование.
В Мексике расстреляли участников рождественской вечеринки
В Мексике расстреляли участников рождественской вечеринки
Напомним, ранее в Мексике мэр Хорхе Эскандон подвергся нападению местных жителей. Люди привязали чиновника к пикапу и поволокли его по улицам.
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