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В Мексике мэра убили на новогодней вечеринке

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Преступники проникли в здание, где проходило новогоднее празднование, и устроили стрельбу.
В Мексике убили мэра
В Мексике убили мэра

Неизвестные расстреляли мэра мексиканского города Халапа Артуро Веласкеса на новогодней вечеринке, сообщает Televisa.
 
Отмечается, что также погиб один из сотрудников городской администрации Хавьер Терреро.
 
Преступники проникли в здание, где проходило празднование, и открыли огонь. После бойни они скрылись с места преступления.
 

Напомним, ранее в Мексике мэр Хорхе Эскандон подвергся нападению местных жителей. Люди привязали чиновника к пикапу и поволокли его по улицам.

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Теги: Мексика, мэр, стрельба, убийство
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Источник: korrespondent.net

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