Президента Бразилии госпитализировали
Президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали после того, как он упал в своей резиденции.
Президент Бразилии Жаир Болсонару попал в больницу после того, как упал в официальной резиденции Дворце Алворада. Инцидент произошел вечером 23 декабря, сообщила пресс-служба главы государства.
В медучреждении Болсонару сделали компьютерную томографию головного мозга. Никаких изменений не выявлено.
Напомним, ранее президент Бразилии сообщил о том, что у него, возможно, рак кожи. Врачи удалили у политика родинку с левого уха и провели гистологическое исследование. Результаты анализов не подтвердили опасения медиков.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент