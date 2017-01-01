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Президента Бразилии госпитализировали

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Президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали после того, как он упал в своей резиденции.
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару

Президент Бразилии Жаир Болсонару попал в больницу после того, как упал в официальной резиденции Дворце Алворада. Инцидент произошел вечером 23 декабря, сообщила пресс-служба главы государства.
 
В медучреждении Болсонару сделали компьютерную томографию головного мозга. Никаких изменений не выявлено.
 
Напомним, ранее президент Бразилии сообщил о том, что у него, возможно, рак кожи. Врачи удалили у политика родинку с левого уха и провели гистологическое исследование. Результаты анализов не подтвердили опасения медиков.

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Теги: президент, Бразилия, Больница, падение
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Источник: korrespondent.net

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