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Джулиани: Послы США в Украине – ставленники Сороса

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Адвокат американского президента рассказал о роли Сороса в назначении послов США в Украину.
Адвокат американского президента Рудольф Джулиани
Адвокат американского президента Рудольф Джулиани

Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США в Украине, включая Мари Йованович, сообщает журнал New York.
 
Отмечается, что личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани сделал соответствующее заявление в интервью журналу 8 декабря после возвращения в Нью-Йорк из поездки в Украину. 
 
Джулиани утверждает, что Сорос "контролировал" Йованович.
 
"Все четыре посла там в Киеве были ставленниками Сороса. И он пользуется услугами агентов ФБР", - заявил адвокат Трампа.
 
Напомним, ранее Джулиани обнародовал выводы из своей поездки в Украину по делу об импичменте Трампа.


Юрист заявил, что Йованович умышленно не выдавала визы свидетелям, которые владели информацией относительно коррупционной деятельности бывшего вице-президента США Джо Байден и его сына Хантера.

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Теги: Украина-США, адвокат, посол США, Мари Йованович
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Источник: korrespondent.net

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