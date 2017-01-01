Более 20 человек погибло в ДТП с автобусом в Индонезии

По меньшей мере 24 человека погибли в результате падения автобуса в ущелье в Суматре.

В Индонезии 24 человека погибли в результате ДТП с автобусом nst.com.my



Пассажирский автобус упал в ущелье в провинции Южная Суматра в Индонезии, сообщает агентство Antara во вторник, 24 декабря.

В результате ДТП погибли 24 человека, еще 13 пострадали. Раненые были госпитализированы.



Известно, что в автобусе находилось 37 пассажиров.

На месте происшествия ведется поисково-спасательная операция. Причины случившегося пока не называются.



В Нигерии автобус попал в ДТП: 25 погибших



Напомним, в Гватемале водитель грузовика не справился с управлением и врезался в автобус. Погибли 22 человека, еще 11 пострадали.

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