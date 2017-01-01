Более 20 человек погибло в ДТП с автобусом в Индонезии
По меньшей мере 24 человека погибли в результате падения автобуса в ущелье в Суматре.
Пассажирский автобус упал в ущелье в провинции Южная Суматра в Индонезии, сообщает агентство Antara во вторник, 24 декабря.
В результате ДТП погибли 24 человека, еще 13 пострадали. Раненые были госпитализированы.
Известно, что в автобусе находилось 37 пассажиров.
На месте происшествия ведется поисково-спасательная операция. Причины случившегося пока не называются.
В Нигерии автобус попал в ДТП: 25 погибших
Напомним, в Гватемале водитель грузовика не справился с управлением и врезался в автобус. Погибли 22 человека, еще 11 пострадали.
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